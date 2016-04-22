CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Kaufman - Indikator für den MetaTrader 4

Scriptor | German English Русский 中文 日本語 Português
Ansichten:
855
Rating:
(6)
Veröffentlicht:
Kaufman.mq4 (3.35 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Autor: konKop & wellx

Eine der gleitenden Durchschnitts-Typen. Dieser hier heißt «Kaufman Moving Average».

Es gibt mehr als genug Informationen über die gleitenden Durchschnitte, daher wird es nicht weiter erklärt. Es genügt zu sagen, dass er am produktivsten in Verbindung mit anderen eingesetzt wird.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7163

4Period_RSI_Arrows 4Period_RSI_Arrows

Die 4Period RSI-Indikator mit Pfeilen

Channel based on the Fibo levels Channel based on the Fibo levels

Gleitenden Durchschnitts-Kanal basierend auf den Fibo-Levels

ADXDMI ADXDMI

Eine Modifikation des populären ADX-Indikators.

Bollinger Bänder %b Bollinger Bänder %b

Die häufigste und wesentliche Änderung der Bollinger Bänder. Zeigt die Standardabweichung in einem separaten Fenster, ohne die Handelspsychologie zu beeinflussen.