4Period_RSI_Arrows - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 948
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
Autor: transport_david
Die 4Period RSI-Indikator mit Pfeilen
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7162
Channel based on the Fibo levels
Gleitenden Durchschnitts-Kanal basierend auf den Fibo-LevelsRSI_BANDS_MA
Indikator basiert auf Daten mehrerer RSI, Bollinger und MAverage. Zeigt schön die Bereiche für Kauf und Verkauf. Gewinnt 30-90 Points, je nach Währung.