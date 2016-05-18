無料でロボットをダウンロードする方法を見る
ADXDMI - MetaTrader 4のためのインディケータ
制作者: FXTEAM
ADX インジケータの修正版です。DMI差だけを含みません。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7164
