Kaufman - MetaTrader 4のためのインディケータ

制作者: konKop & wellx

カウフマン移動平均型のものです。カウフマンが作成した移動平均線をベースにしています。

特にコメントはありませんが、他のインディケータと組み合わせて使用することをおすすめします。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7163

