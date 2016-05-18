無料でロボットをダウンロードする方法を見る
制作者: konKop & wellx
カウフマン移動平均型のものです。カウフマンが作成した移動平均線をベースにしています。
特にコメントはありませんが、他のインディケータと組み合わせて使用することをおすすめします。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7163
