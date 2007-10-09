CodeBaseРазделы
Индикаторы

Kaufman - индикатор для MetaTrader 4

Автор: konKop & wellx

Одна из видов скользящих средних. Данный вид называется «Скользящая средняя Кауфмана».

О скользящих средних написано более чем достаточно, поэтому особо не будем углубляться. Скажу лишь, что наиболее продуктивно ее можно использовать совместно с другими.

