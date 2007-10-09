Ставь лайки и следи за новостями
Kaufman - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 7678
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Автор: konKop & wellx
Одна из видов скользящих средних. Данный вид называется «Скользящая средняя Кауфмана».
О скользящих средних написано более чем достаточно, поэтому особо не будем углубляться. Скажу лишь, что наиболее продуктивно ее можно использовать совместно с другими.
Трендовый фильтр. Вообщем RSIFilter даёт на сильных флуктуациях сбои, но тренд держит неплохо, если его подкрутить немного то он бы смог давать внятные ответы.FlatTrend
Индикаор показывает начало и конец флэта.
Если вы любите строить каналы, я советую строить их самостоятельно. Особенно это относится к наклонным каналам. Однако, если вы используете каналы не более чем фильтр, или просто любите ставить алерты на данные уровни, то индикатор может быть полезен.StocRSI
Суперпозиция Stoch и RSI Один из самых часто используемых индикаторов. В качестве психологического помощника, это наиболее удачный и полезный индикатор.