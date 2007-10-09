Трендовый фильтр. Вообщем RSIFilter даёт на сильных флуктуациях сбои, но тренд держит неплохо, если его подкрутить немного то он бы смог давать внятные ответы.

Если вы любите строить каналы, я советую строить их самостоятельно. Особенно это относится к наклонным каналам. Однако, если вы используете каналы не более чем фильтр, или просто любите ставить алерты на данные уровни, то индикатор может быть полезен.

Суперпозиция Stoch и RSI Один из самых часто используемых индикаторов. В качестве психологического помощника, это наиболее удачный и полезный индикатор.