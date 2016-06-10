CodeBaseSeções
Indicadores

Kaufman - indicador para MetaTrader 4

Autor: konKop & wellx

Um dos tipos de médias móveis. Esse tipo é chamado de «Média móvel de Kaufman».

Já foi escrito mais do que suficiente sobre médias móveis, por isso não vamos aprofundar muito. Pode ser usada de forma mais produtiva, se a usarem conjuntamente com outras.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7163

