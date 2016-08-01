Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bull und Bear Power (BBB) - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 2250
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Indikator zeigt die Bull and Bear Power auf eine einfache Weise in einem Fenster.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7053
Advanced ADX
Dieser Indikator zeigt den ADX auf eine einfachere Weise. Kaufen Sie, wenn die Stäbe grün sind, und verkaufen Sie, wenn diese rot sind.TMA-Slope
Indikator der TMA-Neigung.
Set Fibo Price
Der Indikator setzt Preise auf die Fibonacci-Linien.Symbol Index MA
Der Indikator zeigt den Symbol-Index und zwei MAs (gleitende Durchschnitte).