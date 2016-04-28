ReverseSymbol

und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Der Indikator invertiert (1/X) die Kerzen des Symbols in Echtzeit.
Technische und eigene Indikatoren können auf diesem invertiertem Chart gestartet werden.
Eingabe Parameter:
//+-----------------------------------+ //| Indicator Eingabeparameter | //+-----------------------------------+ input color BidColor=Red; // Farbe der Bid-Linie input ENUM_LINE_STYLE BidStyle=STYLE_SOLID; // Stil der Bid-Linie input int IndicatorDigits=3; // Dezimalstellen-Genauigkeit des Indikators input double ratio=1.0 // Korrekturfaktor
Der letzte Eingabeparameter ratio ist nur ein Koeffizient mit dem die Parameter der Kerzen multipliziert werden, dass ihre Werte der normalen Wahrnehmung entsprechen. Zum Beispiel könnte es unbequem sein, die Preise eines Symbols innerhalb einer Spanne von nur 0.001 zu betrachten. Wenn wir die Werte mit 1000 multiplizieren, vereinfacht sich die Analyse.
