ReverseSymbol

Der Indikator invertiert (1/X) die Kerzen des Symbols in Echtzeit.

Technische und eigene Indikatoren können auf diesem invertiertem Chart gestartet werden.

Eingabe Parameter:



input color BidColor=Red; input ENUM_LINE_STYLE BidStyle= STYLE_SOLID ; input int IndicatorDigits= 3 ; input double ratio= 1.0

Der letzte Eingabeparameter ratio ist nur ein Koeffizient mit dem die Parameter der Kerzen multipliziert werden, dass ihre Werte der normalen Wahrnehmung entsprechen. Zum Beispiel könnte es unbequem sein, die Preise eines Symbols innerhalb einer Spanne von nur 0.001 zu betrachten. Wenn wir die Werte mit 1000 multiplizieren, vereinfacht sich die Analyse.