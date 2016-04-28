CodeBaseKategorien
Indikatoren

ReverseSymbol - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Der Indikator invertiert (1/X) die Kerzen des Symbols in Echtzeit.

Technische und eigene Indikatoren können auf diesem invertiertem Chart gestartet werden.

ReverseSymbol

Eingabe Parameter:

//+-----------------------------------+
//|  Indicator Eingabeparameter       |
//+-----------------------------------+
input color BidColor=Red;                   // Farbe der Bid-Linie
input ENUM_LINE_STYLE BidStyle=STYLE_SOLID; // Stil der Bid-Linie
input int IndicatorDigits=3;                // Dezimalstellen-Genauigkeit des Indikators
input double ratio=1.0                      // Korrekturfaktor

Der letzte Eingabeparameter ratio ist nur ein Koeffizient mit dem die Parameter der Kerzen multipliziert werden, dass ihre Werte der normalen Wahrnehmung entsprechen. Zum Beispiel könnte es unbequem sein, die Preise eines Symbols innerhalb einer Spanne von nur 0.001 zu betrachten. Wenn wir die Werte mit 1000 multiplizieren, vereinfacht sich die Analyse.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/643

