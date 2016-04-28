Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Multi RSI - Indikator für den MetaTrader 5
- Nikolay Kositsin
- 1074
Wirklicher Autor:
Andrey Matvievskiy
8-mal den technischen Indikatore RSI (Relative Strength Index) in einem Chart.
Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 17.07.2009.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/641
RSI Strike
Der Indikator zeigt die Kreuzungspunkte mehrerer RSI (Relative Strength Index) mit verschiedenen Periodenlängen.IncBandsOnArray
Die Klasse CBandsOnArray berechnet die Bollinger Bänder ® (BB).
X2MA Transform Candles
Die Anzeige übergibt die Preis-Daten auf ein neues Koordinatensystem, verbunden mit dem Werten des X2MA Indikators.ReverseSymbol
Der Indikator invertiert (1/X) die Kerzen des Symbols in Echtzeit.