Indikatoren

Multi RSI - Indikator für den MetaTrader 5

Andrey Matvievskiy
Veröffentlicht:
Nikolay Kositsin
Ansichten:
1074
Rating:
(20)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
multi_rsi.mq5 (14.75 KB) ansehen
multi_rsi.mq5 (14.75 KB) ansehen
Wirklicher Autor:

Andrey Matvievskiy

8-mal den technischen Indikatore RSI (Relative Strength Index) in einem Chart.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 17.07.2009.

Multi RSI

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/641

