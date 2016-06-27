Der Exp_CronexChaikin EA basiert auf den Signalen, die vom CronexChaikin Oszillator generiert werden.

Der i-HighLow Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

Der CronexAO_Signal Indikator zeigt Informationen über den aktuellen Trend unter Verwendung der Werte des CronexAO Indikators mit einem fixen TimeFrame.

Der CronexAC_Signal Indikator zeigt Informationen über den aktuellen Trend unter Verwendung der Werte des CronexAC Indikators mit einem fixen TimeFrame.