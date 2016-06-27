CodeBaseKategorien
Exp_CronexDeMarker - Experte für den MetaTrader 5
Exp_CronexDeMarker - Experte für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Der Exp_CronexDeMarker EA basiert auf den Signalen, die vom CronexDeMarker Oszillator generiert werden.

Ein Signal um einen Trade auszulösen wird durch Abschluss eines Balkens gebildet, wenn die Farbe der Wolke des Indikators sich ändert.

Für eine korrekte Funktion des EA, kopieren Sie die compilierte Indikator Datei CronexDeMarker.ex5 in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Es sollte beachtet werden, dass die TradeAlgorithms.mqh Bibliotheksdatei entworfen wurde, um Expert Advisors mit Brokern zu benützen, die nonzero spread anbieten und bei denen es möglich ist, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit dem öffnen einer Position zu setzen. Sie können weitere Varianten der Bibliothek unter folgendem Link herunterladen: Handels Algorithmen.

Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abbildung 1 Instanzen der Tradehistorie am Chart

Testergebnise für 2013 für USDCHF H8:

Abbildung 2. Chart der Testergebnisse

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2398

