请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
AdaptiveRenko_HTF - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1316
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
此 AdaptiveRenko 指标在输入参数中有时间帧选项:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时间帧)
放置编译后的指标文件 AdaptiveRenko.mq5 至客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\。
图例 1. 指标 AdaptiveRenko_HTF
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2078
Dynamic_trend_cleaned_up
一款信号亮信号指标，信号形成于突破动态价格通道时。T3_iAnchMom
一款非归一化振荡器，以彩色点的形式实现。