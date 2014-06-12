此 AdaptiveRenko 指标在输入参数中有时间帧选项:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

放置编译后的指标文件 AdaptiveRenko.mq5 至客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\。

图例 1. 指标 AdaptiveRenko_HTF