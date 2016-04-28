Wirklicher Autor:

Modifiziert von: Ronald Verwer/ROVERCOM

Mikahekin ist eher ein vollständiger, analytischer Block statt eines Indikators. Blau und magenta Punkte zeigen die Trailing Stopps für long- und short-Positionen.



Die Farbe der Balken zeigt eine Trend-Richtung und Ihre Höhe zeigt die Trendstärke. Die Einstiegspunkte sind die Momente, wenn die Bars Ihre Farbe ändern. Wenn die Farbe von rot nach grün wechselt, ist Zeit zu kaufen. Wenn die Farbe von grün nach rot wechselt, ist Zeit zu verkaufen.