und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Mikahekin - Indikator für den MetaTrader 5
- Veröffentlicht:
- Nikolay Kositsin
- Ansichten:
- 1188
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Wirklicher Autor:
Modifiziert von: Ronald Verwer/ROVERCOM
Mikahekin ist eher ein vollständiger, analytischer Block statt eines Indikators. Blau und magenta Punkte zeigen die Trailing Stopps für long- und short-Positionen.
Die Farbe der Balken zeigt eine Trend-Richtung und Ihre Höhe zeigt die Trendstärke. Die Einstiegspunkte sind die Momente, wenn die Bars Ihre Farbe ändern. Wenn die Farbe von rot nach grün wechselt, ist Zeit zu kaufen. Wenn die Farbe von grün nach rot wechselt, ist Zeit zu verkaufen.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/557
Der Fisher RVI ist ein Oszillator, der die Werte des RVI (Relative Vigor Index) mittels der "Inversen Fisher Transformation" modifiziert.Fisher CG Oscillator
Der Fisher CG Oscillator ist ein Oszillator, der die Werte des CG Indikators mittels der "Inversen Fisher Transformation" modifiziert.
StepMA ist ähnlich dem "Nick Rypock Trailing Reverse" (NRTR) Indikator.StepMA_Line
StepMA ist ähnlich einem gleitender Durchschnitt.