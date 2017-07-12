Der Experte Exp_XROC2_VG_Digit_Tm wurde aufgrund der Signale des Oszillators XROC2_VG erstellt, mit der Möglichkeit der festen Fixierung des vorübergehenden Handels-Bereichs.

Das Signal für das Abschließen eines Trades wird im Moment der Schließung eines Bars gebildet, wenn die Farbe des Indikator geändert hat (die Haupt- und Signallinie des Indikators werden gekreuzt).

Im Indikator gibt es die Möglichkeit für den Handel nur in bestimmten Zeitintervallen, die bei Eingangs-Variabeln eingestellt sind:

input bool TimeTrade= true ; input HOURS StartH=ENUM_HOUR_0; input MINUTS StartM=ENUM_MINUT_0; input HOURS EndH=ENUM_HOUR_23; input MINUTS EndM=ENUM_MINUT_59;

Für die Zeit des Starts und des Endes des Handels existiert zwei Eingangs-Variabeln für die Stunden und Minuten.

Mit den standardmäßigen Einstellungen handelt der Experte die ganze Handelstagung ab 0:00 und macht direkt Schluss, wenn es 23:59 ist.

Wenn es in den Einstellungen des Experten die Zeit des Starts länger ist, als die Zeit des Schlusses des Handels, so schließt der Experte die offenen Positionen am nächsten Tag zur gegebenen Zeit.

Für die Arbeit des Experten muss die kompilierte Datei des Indikators XROC2_VG.ex5 im Ordner <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators zur Verfügung stehen.

Es soll auch berücksichtigen, dass die Datei der Bibliothek TradeAlgorithms.mqh für die Verwendung von Experten bei diesen Brokern vorgesehen ist, die nicht nullwertigen Spread anbieten und bieten die Möglichkeit der Setzung Stop Loss und Take Profit zugleich mit der Eröffnung einer Position an. Andere Variante dieser Bibliothek kann man durch den Link Trade Algorithmus runterladen.

Bei Testen, die unten aufgebracht sind, wurden die Eingangsparameter des Experten standardmäßig verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in Testen nicht verwendet.

in Abb.1. Die Beispiele der Trades am Chart

Die Testergebnisse von 2015 am XAUUSD H4:

in Abb.2. Das Chart der Testergebnisse