Color Parabolic - индикатор для MetaTrader 5
5034
Технический индикатор Parabolic SAR обладает одним существенным недостатком.
Он зачастую не очень-то и заметен на графике, на котором присутствуют другие индикаторы, и поэтому его сигналы о смене тренда можно пропустить.
Для исправления этого недостатка в предлагаемом индикаторе добавлены крупные цветные точки, возникающие при каждой смене тренда, а сам индикатор выполнен в двухцветном виде.
Fisher RVI - это осциллятор, значения которого получаются обратным преобразованием Фишера (Inverse Fisher Transform) значений индикатора RVI (Relative Vigor Index).Fisher CG Oscillator
Fisher CG Oscillator - это осциллятор, значения которого получаются обратным преобразованием Фишера (Inverse Fisher Transform) значений пользовательского индикатора CG Oscillator.
StepMA, выполненная в виде NRTR-индикатора (Nick Rypock Trailing Reverse).Осциллятор XOSMA
Четырехцветная гистограмма осциллятора OsMA (Moving Average of Oscillator) с возможностью использования различных алгоритмов усреднения.