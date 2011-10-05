CodeBaseРазделы
Color Parabolic - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Технический индикатор Parabolic SAR обладает одним существенным недостатком.

Он зачастую не очень-то и заметен на графике, на котором присутствуют другие индикаторы, и поэтому его сигналы о смене тренда можно пропустить.

Для исправления этого недостатка в предлагаемом индикаторе добавлены крупные цветные точки, возникающие при каждой смене тренда, а сам индикатор выполнен в двухцветном виде.

Индикатор Color Parabolic

