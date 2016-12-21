Die Methode der Chartanalyse von Nicolas Darvas ist in Europe und den USA weit verbreitet. Dennoch ist diese besondere und einfache Methode in Russland nicht sehr populär.

Betrachten wir sie einmal genauer.

Darvas Handelstechnik basiert auf der Methode den neuen Trend zu erkennen. Kaufsignale entstehen sobald ein ein Aufwärtstrend bestätigt wurde, zeitgleich werden auch die Stopps gesetzt. Darvas verwendete seine Methode auf den Tagescharts. Daher ist sein Methode nachgerade ideal für Vollzeithändler.

Darvas verwendet einen speziellen Filter für seine Arbeit - die Darvas Box. Sie hilft Darvas die Bedeutung verschiedener Marktbewegungen zu bestimmen. Der Filter besteht aus einer Ober- und einer Untergrenze.

Die Kurzbeschreibung ist: Wir kaufen im Falle eines Ausbruchs aus der Obergrenze. In genau diesem Augenblick wird auch der Stopp unter der Untergrenze platziert. Falls sich ein neuer Bereich bildet, wird der Stopp unter der Untergrenze des neuen Bereiches gelegt. Beim Verkauf ist die Situation genau umgekehrt.

Die Bereiche werde wie folgt gebildet.

Schritte 1-2. Erzeugen und Sichern der Obergrenze.



Am ersten Tag ist das Hoch dieses Tages die Obergrenze. Danach wird jeden Tag neu überprüft, ob die obere Grenze unter dem Hoch des Tages liegt. Ist das nicht der Fall, wird die Obergrenze auf das neue Hoch gesetzt.



Falls am dritten Tag die Obergrenze größer ist als das Tageshoch, gilt die Obergrenze als bereits gebildet (Schritt 2) und es folgen die Schritten 3-4. Falls das Tageshoch größer oder gleich der Obergrenze ist, wird die Obergrenze auf die neue Hoch verschoben und die nächste Überprüfung geschieht am nächsten Tag. Die Überprüfung wir so lange durchgeführt, bis die Obergrenze nicht größer ist als das Tageshoch.

Schritte 3-4. Erzeugen und Sichern der Untergrenze.



Nachdem für den Tag die Obergrenze festgelegt werden konnte, wird der erste Wert der Untergrenze auf das Tief des Vortages gesetzt.

Dann wir die Untergrenze ähnlich wie die Obergrenze gebildet: Die Untergrenze gilt als gebildet, wenn die Untergrenze über dem Tagestief liegt.

Falls das Tageshoch die Obergrenze durchbricht, wird die Obergrenze auf dieses Hoch gesetzt und mit dem Schritt 1 fortgesetzt.



Nachdem die Untergrenze gebildet wurde, gilt der Bereich als festgelegt, und es wird mit Schritt 5 fortgesetzt.

Schritt 5. Das Warten auf Kauf/Verkauf-Signale Das Ausbrechen der Preise aus der Ober- oder Untergrenze behandelt diesen Teil. Falls die Obergrenze aufwärts gekreuzt wird, wird gekauft und der Stopp unter die Untergrenze. gesetzt

Bild:



