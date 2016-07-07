代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
EA

Exp_Directed_Movement - MetaTrader 5EA

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1117
等级:
(19)
已发布:
已更新:
\MQL5\Experts\
Exp_Directed_Movement.mq5 (8.65 KB) 预览
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
Directed_Movement.mq5 (8.55 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

这款 Exp_Directed_Movement 智能交易系统基于 Directed_Movement 指标的颜色变化。在柱线收盘时，如果指标的云图颜色改变，则生成交易信号。

此 EA 需要编译的指标文件 Directed_Movement.ex5 进行操作。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。

注意，如果交易商提供非零点差，并且可在开仓时设置止损及止盈，这个 TradeAlgorithms.mqh 库文件方可在 EA 中使用。您可以下载更多库文件的变体，链接如下: 交易算法

测试期间使用的省缺 EA 输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。

图例.1. 图表上的交易样本

图例.1. 图表上的交易样本

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15575

InstTrend_HTF InstTrend_HTF

指标 InstTrend 在输入参数中有时间帧选项。

Directed_Movement_HTF Directed_Movement_HTF

指标 Directed_Movement 在输入参数中有时间帧选项。

CCI_Woodies CCI_Woodies

两条 CCI 指标在单一窗口里形成彩色云。

CCI_Woodies_HTF CCI_Woodies_HTF

指标 CCI_Woodies 在输入参数中有时间帧选项。