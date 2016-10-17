CodeBaseKategorien
Expert Advisors

Exp_ColorXTRIX_Histogram - Experte für den MetaTrader 5

\MQL5\Experts\
Exp_ColorXTRIX_Histogram.mq5 (8.43 KB) ansehen
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ansehen
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) ansehen
\MQL5\Indicators\
ColorXTRIX_Histogram.mq5 (10.06 KB) ansehen
Das Handelssystem, welches aufgrund der Signale des Indikators ColorXTRIX_Histogram gebaut wurde. Das Signal für das Abschließen eines Trades wird im Moment der Schließung eines Bars gebildet, wenn die Bewegungsrichtung des Histogramms verändert hat.

Für die korrekte Arbeit des generierten Experten muss die kompilierte Datei des Indikators ColorXTRIX_Histogram.ex5 im Ordner <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators zur Verfügung stehen.

Es soll auch berücksichtigen, dass die Datei der Bibliothek TradeAlgorithms.mqh für die Verwendung von Experten bei diesen Brokern vorgesehen ist, die nicht nullwertigen Spread anbieten und bieten die Möglichkeit der Setzung Stop Loss und Take Profit zugleich mit der Erröfnung einer Position an. Andere Variante dieser Bibliothek kann man durch den Link Trade Algorithms runterladen.

Bei Testen, die unten aufgebracht sind, wurden die Eingangsparameter des Experten standardmäßig verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in Testen nicht verwendet.

in Abb. 1. Die Beispiele der Trades am Chart

in Abb. 1. Die Beispiele der Trades am Chart

Die Testergebnisse von 2015 am EURAUD H8:

in Abb. 2. Das Chart der Testergebnisse

in Abb. 2. Das Chart der Testergebnisse

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15491

