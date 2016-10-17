Das Handelssystem, welches aufgrund der Signale des Indikators Bezier_StDev gebaut wurde. Das Signal für das Abschließen eines Trades wird im Moment der Schließung eines Bars gebildet, wenn der farbige Punkt des Indikators entstanden ist. Das Signal für das Verlassen eines Trades wird gebildet, wenn die Bewegungsrichtung des Indikators in die gegen Richtung der geöffneten Position verändert hat.

Für die korrekte Arbeit des generierten Experten muss die kompilierte Datei des Indikators Bezier_StDev.ex5 im Ordner <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators zur Verfügung stehen.

Es soll auch berücksichtigen, dass die Datei der Bibliothek TradeAlgorithms.mqh für die Verwendung von Experten bei diesen Brokern vorgesehen ist, die nicht nullwertigen Spread anbieten und bieten die Möglichkeit der Setzung Stop Loss und Take Profit zugleich mit der Erröfnung einer Position an. Andere Variante dieser Bibliothek kann man durch den Link Trade Algorithms runterladen.

Bei Testen, die unten aufgebracht sind, wurden die Eingangsparameter des Experten standardmäßig verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in Testen nicht verwendet.

in Abb. 1. Die Beispiele der Trades am Chart

Die Testergebnisse von 2015 am EURJPY H4:

in Abb. 2. Das Chart der Testergebnisse