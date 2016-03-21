CodeBaseKategorien
PriceChannel_Stop - Indikator für den MetaTrader 5

German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Veröffentlicht:
Nikolay Kositsin
Ansichten:
1520
Rating:
(26)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Urheber:

igorad

Dieser Indikator generiert Einstiegssignale (Welche als große farbige Punkte dargestellt werden). Das Stop Loss wird bei Long-Positionen in grün angezeigt und für Short-Positionen in magenta.

PriceChannel_Stop

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/417

