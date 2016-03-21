und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
PriceChannel_Stop - Indikator für den MetaTrader 5
Nikolay Kositsin
Urheber:
igorad
Dieser Indikator generiert Einstiegssignale (Welche als große farbige Punkte dargestellt werden). Das Stop Loss wird bei Long-Positionen in grün angezeigt und für Short-Positionen in magenta.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/417
