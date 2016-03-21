PriceChannel_Stop

Eine grüne Kerze des BrainTrend2 Indikators ist ein Signal, um eine Long-Position zu öffnen, eine rote Kerze ist ein Signal um eine Short-Position zu öffnen.

Dieser Indikator generiert Einstiegssignale basierend auf dem ADX Indikator.

Dieser Indikator löst ein Problem bei der Verwendung der digitalen Filter in dem client terminal.

Der Indikator generiert Kauf- und Verkaufssignale und es ertönt ein Signal wenn sich die Werte für eine überkaufte oder überverkaufte Situation des Stochastic Oscillator schneiden.