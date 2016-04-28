请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Exp_PriceChannel_Stop - MetaTrader 5EA
- 显示:
- 1309
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
一个基于PriceChannel_Stop指标的交易系统。当柱关闭时，如果出现了指示趋势改变的彩色点，就生成交易信号。
该EA交易需要编译好的PriceChannel_Stop.ex5指标文件用于正常运行，把它保存到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 目录下。
请注意，TradeAlgorithms.mqh 库文件允许使用在提供了非零点差的经纪商平台上的EA交易中，并有选项可以在建立仓位的时刻设置止损和获利。您可以在以下链接中下载此库文件: 交易算法(Trade Algorithms).
在测试中使用的是EA交易的默认输入参数，显示如下。在测试中没有使用止损和获利.
图 1. 在图表上交易的实例
在2015年 EURUSD H4上的测试结果:
图 2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15222
Exp_NonLagDot
一个基于NonLagDot指标信号的交易系统。Exp_LeManSignal
一个基于 LeManSignal 指标信号的交易系统。
Ozymandias_StDev_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 Ozymandias_StDev 指标。来自MasterWindows的交易面板
一个使用了MasterWindows库来创建交易面板的实例。