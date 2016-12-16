CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Indikatoren

RSI_Chart_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
827
(15)
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ansehen
rsi_chart.mq5 (10.72 KB) ansehen
rsi_chart_htf.mq5 (12.65 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der RSI_Chart Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Indikator Chart Periode (TimeFrame)

Der Indikator benötigt die RSI_Chart.mq5 Indikator Datei. Fügen Sie diese zu <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators hinzu.

Abb.1. Der RSI_Chart_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15120

RVI_Chart RVI_Chart

Der RVI-Oszillator im Hauptfenster relativ zum Moving-Average-Indikator.

Stochastic_Chart Stochastic_Chart

Der Stochastic-Oszillator im Hauptfenster relativ zum Moving-Average-Indikator.

True_Range_Bands_HTF True_Range_Bands_HTF

Der True_Range_Bands Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

RVI_Chart_HTF RVI_Chart_HTF

Der RVI_Chart Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.