喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
MaxminChannelWithSlope_HTF
- 显示:
- 906
- 等级:
-
- 已发布:
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
指标 MaxminChannelWithSlope 在输入参数中有时间帧选项:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时间帧)
此指标需要 MaxminChannelWithSlope.mq5 的指标编译文件。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。
图例 1. 指标 MaxminChannelWithSlope_HTF
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14726
