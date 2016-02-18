代码库部分
ColorBears - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
1087
(13)
colorbears.mq5 (8.15 KB) 预览
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) 预览
这是一个普通的熊势指标, 它有选项可以选择开盘价, 收盘价, 最高价以及最低价等不同价格类型进行计算, 并以彩色柱状图形式绘出. 另外, 指标的结果会使用平滑计算.

本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 库文件中的类 (复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include). 这些类的使用在文章"不使用额外缓冲区进行中间计算的平均价格序列"有详尽描述.

图 1. ColorBears 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14273

ColorBulls ColorBulls

这是一个普通的牛势指标, 它有选项可以使用开盘价, 收盘价, 最高价以及最低价的不同价格类型进行计算, 以彩色柱状图形式绘出.

HL_Average HL_Average

本指标显示轴点, 支撑和阻力水平.

ColorBearsCandle ColorBearsCandle

ColorBears 指标是以烛形序列形式实现的. Candlesticks 是将对应的价格时间序列使用ColorBears指标算法进行处理后的结果.

ColorBullsCandle ColorBullsCandle

ColorBulls 指标是以一个烛形序列的形式实现的. 烛形是将相关的价格时间序列通过ColorBulls指标算法进行处理后得到的结果.