这是一个普通的牛势指标, 它有选项可以使用开盘价, 收盘价, 最高价以及最低价的不同价格类型进行计算, 以彩色柱状图形式绘出.

ColorBears 指标是以烛形序列形式实现的. Candlesticks 是将对应的价格时间序列使用ColorBears指标算法进行处理后的结果.

ColorBulls 指标是以一个烛形序列的形式实现的. 烛形是将相关的价格时间序列通过ColorBulls指标算法进行处理后得到的结果.