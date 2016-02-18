请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
这是一个普通的熊势指标, 它有选项可以选择开盘价, 收盘价, 最高价以及最低价等不同价格类型进行计算, 并以彩色柱状图形式绘出. 另外, 指标的结果会使用平滑计算.
本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 库文件中的类 (复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include). 这些类的使用在文章"不使用额外缓冲区进行中间计算的平均价格序列"有详尽描述.
图 1. ColorBears 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14273
ColorBulls
这是一个普通的牛势指标, 它有选项可以使用开盘价, 收盘价, 最高价以及最低价的不同价格类型进行计算, 以彩色柱状图形式绘出.HL_Average
本指标显示轴点, 支撑和阻力水平.
ColorBearsCandle
ColorBears 指标是以烛形序列形式实现的. Candlesticks 是将对应的价格时间序列使用ColorBears指标算法进行处理后的结果.ColorBullsCandle
ColorBulls 指标是以一个烛形序列的形式实现的. 烛形是将相关的价格时间序列通过ColorBulls指标算法进行处理后得到的结果.