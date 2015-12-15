代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

XMA_Range_Channel_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1112
等级:
(17)
已发布:
已更新:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) 预览
xma_range_channel.mq5 (10.57 KB) 预览
xma_range_channel_htf.mq5 (17.16 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

指标 XMA_Range_Channel 在输入参数中有时间帧选项:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指标图表周期 (时间帧)

此指标需要 XMA_Range_Channel.mq5 的指标编译文件。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。

图例.1. XMA_Range_Channel_HTF 指标

图例.1. XMA_Range_Channel_HTF 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14249

Ultra_Oscillator_HTF Ultra_Oscillator_HTF

指标 Ultra_Oscillator 在输入参数中有时间帧选项。

Ultra_Oscillator Ultra_Oscillator

在分离窗口里将三条不同时间帧的移动均线汇总。

Exp_MomentumCandleSign Exp_MomentumCandleSign

基于 MomentumCandleSign 指标信号的交易系统。

Super_Trend Super_Trend

趋势指标, 可简洁明了地指示开仓时刻。