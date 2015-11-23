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XMA_Range_Channel_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор XMA_Range_Channel с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора XMA_Range_Channel.mq5.
Рис.1. Индикатор XMA_Range_Channel_HTF
Ultra_Oscillator
Сумма трех разнопериодных скользящих средних в отдельном окне.Exp_XMA_Range_Channel
Торговая система, построенная на сигналах индикатора XMA_Range_Channel.
Exp_MomentumCandleSign
Торговая система, построенная на сигналах индикатора MomentumCandleSign.Super_Trend
Трендовый индикатор с простой и понятной индикацией моментов открывания позиций.