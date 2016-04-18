Dies ist ein funktionierendes Singleton Codebeispiel Der einzige Zweck dieses Postings ist die Zurverfügungstellung eines funktionierendes Codebeispiels für ein Singleton-Objekt. Ein Singleton-Object wird erzeugt, wenn es nur eines von diesem Objekt geben soll. Dieses wird dadurch erreicht, daß man dem Konstruktor, den Zugriffen und den Kopiervorgängen einen privaten Status (Attribut) zuweist.

Während ich an einem EA gearbeitet habe habe ich festgestellt dass ein Objekt am besten nur eine Kopie erhalten sollte. Ich erwarte bei den meisten EAs nicht, dass sie so groß werden, dass es keinen Sinn mehr macht Singleton-Objekte zu verwenden, aber ich liebe die Klarheit dieser Codestruktur für diese Objekte. Einige Programmierer argumentieren gegen die Verwendung von diesen Objekten, aber ich denke das hat lediglich technische Gründe die bei den neueren Compiler-Technologien liegen. Bisher hat (so glaube ich) niemand ein Beispiel für diese Funktionalität innerhalb dieser Entwicklungsumgebung zur Verfügung gestellt. — Ich habe lediglich eine alte Referenz in der Codebase gefunden, bevor die statischen Variablen von dem Compiler unterstützt wurden — Wie Sie sehen können arbeite dieses Beispiel heutzutage einwandfrei.

Vorschläge für die Verbesserung Erweiterung dieses Codebeispiel sind immer willkommen.