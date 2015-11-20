代码库部分
指标

LSMA_HTF - MetaTrader 5脚本

LSMA.mq5 (8.21 KB) 预览
LSMA_HTF.mq5 (9 KB) 预览
指标 LSMA 在输入参数中有时间帧选项:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指标图表周期 (时间帧)

此指标需要 LSMA.mq5 的指标编译文件。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。

图例.1. LSMA_HTF 指标

StochasticTrend_x10Full StochasticTrend_x10Full

一款 StochasticTrend_x10 指标的变种, 每条 StochasticTrend 振荡器具有单独的自定义输入参数, 用于显示当前趋势。

MFITrend_x10Full MFITrend_x10Full

一款 MFITrend_x10 指标的变种, 每条 MFI 振荡器具有单独的自定义输入参数, 用于显示当前趋势。

LSMA_Angle_HTF LSMA_Angle_HTF

指标 LSMA_Angle 在输入参数中有时间帧选项。

Exp_LSMA_Angle Exp_LSMA_Angle

这款 Exp_LSMA_Angle EA 基于 LSMA_Angle直方条突破超买和超卖级别。