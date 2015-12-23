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Традиционный MACD с индикатором моментума и оповещениями - индикатор для MetaTrader 4
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Реальный автор:
João Nunes @ neskk.com - 2015
Традиционный индикатор MACD с индикатором моментума и оповещениями. Позволяет настроить большинство параметров без погружения в код.
У моего индикатора MACD хорошо структурированный код, так что даже начинающие смогут понять его и, возможно, изменить по своему желанию. Идею моментума я подхватил из другого индикатора: https://www.mql5.com/en/code/11511.
Целью был традиционный индикатор MACD, где:
- MACD line = FastEMA - SlowEMA
- Signal = 9-day EMA of MACD
- Histogram = MACD - Signal
Линия моментума рассчитывается путем сравнения двух значений MACD с разницей в 10 баров. При этом моментум передается на скользящую среднюю и становится более сглаженным.
Поскольку пересечения линий MACD и развороты моментума могут быть важными сигналами для трейдеров, я встроил два оповещения, по одному для каждого из указанных сигналов.
Обратите внимание: Эти "сигналы тревоги" в действительности печатаются в окне эксперта. Если вы хотите получать алерты, просто поменяйте соответствующую строку в коде (вместо функции Print() используйте Alert()).
Я хотел сделать индикатор удобным в использовании и настраиваемым, поэтому включил множество параметров:
- BarsToProcess — Не требует пояснений. Примечание: это влияет на способность графика отображать различные таймфреймы, от 1000 вы можете дойти до 1D!
- AppliedPrice — Цена, использующаяся для вычисления MACD.
- PeriodFastEMA — Период, использующийся для вычисления быстрой скользящей средней.
- PeriodSlowEMA — Период, использующийся для вычисления медленной скользящей средней.
- PeriodSignal — Период, анализирующийся для расчета сигнальной линии.
- SignalMA — Метод скользящей средней, использующийся для расчета сигнальной линии.
- DeltaMomentum — Дистанция между двумя пунктами, которая используется для расчета моментума.
- PeriodMomentum — Период, анализирующийся для вычисления скользящей средней моментума (сглаживания моментума).
- MomentumMA — Метод скользящей средней, использующийся для вычисления сглаженного моментума.
- AlarmZeroCrossover — Включение/выключение оповещения для MACD 0-пересечения.
- AlarmMomentumReverse — Включение/выключение оповещения для разворота моментума.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/13947
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