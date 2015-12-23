Реальный автор:

João Nunes @ neskk.com - 2015

Традиционный индикатор MACD с индикатором моментума и оповещениями. Позволяет настроить большинство параметров без погружения в код.

У моего индикатора MACD хорошо структурированный код, так что даже начинающие смогут понять его и, возможно, изменить по своему желанию. Идею моментума я подхватил из другого индикатора: https://www.mql5.com/en/code/11511.

Целью был традиционный индикатор MACD, где:

MACD line = FastEMA - SlowEMA

Signal = 9-day EMA of MACD

Histogram = MACD - Signal

Линия моментума рассчитывается путем сравнения двух значений MACD с разницей в 10 баров. При этом моментум передается на скользящую среднюю и становится более сглаженным.

Поскольку пересечения линий MACD и развороты моментума могут быть важными сигналами для трейдеров, я встроил два оповещения, по одному для каждого из указанных сигналов.

Обратите внимание: Эти "сигналы тревоги" в действительности печатаются в окне эксперта. Если вы хотите получать алерты, просто поменяйте соответствующую строку в коде (вместо функции Print() используйте Alert()).

Я хотел сделать индикатор удобным в использовании и настраиваемым, поэтому включил множество параметров: