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Индикаторы

Традиционный MACD с индикатором моментума и оповещениями - индикатор для MetaTrader 4

neskk
neskk

neskk

1 код
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Реальный автор:

João Nunes @ neskk.com - 2015

Традиционный индикатор MACD с индикатором моментума и оповещениями. Позволяет настроить большинство параметров без погружения в код.

У моего индикатора MACD хорошо структурированный код, так что даже начинающие смогут понять его и, возможно, изменить по своему желанию. Идею моментума я подхватил из другого индикатора: https://www.mql5.com/en/code/11511.

Целью был традиционный индикатор MACD, где:

  • MACD line = FastEMA - SlowEMA
  • Signal = 9-day EMA of MACD
  • Histogram = MACD - Signal

Линия моментума рассчитывается путем сравнения двух значений MACD с разницей в 10 баров. При этом моментум передается на скользящую среднюю и становится более сглаженным.

Поскольку пересечения линий MACD и развороты моментума могут быть важными сигналами для трейдеров, я встроил два оповещения, по одному для каждого из указанных сигналов.

Обратите внимание: Эти "сигналы тревоги" в действительности печатаются в окне эксперта. Если вы хотите получать алерты, просто поменяйте соответствующую строку в коде (вместо функции Print() используйте Alert()).

Я хотел сделать индикатор удобным в использовании и настраиваемым, поэтому включил множество параметров:

  • BarsToProcess — Не требует пояснений. Примечание: это влияет на способность графика отображать различные таймфреймы, от 1000 вы можете дойти до 1D!
  • AppliedPrice — Цена, использующаяся для вычисления MACD.
  • PeriodFastEMA — Период, использующийся для вычисления быстрой скользящей средней.
  • PeriodSlowEMA — Период, использующийся для вычисления медленной скользящей средней.
  • PeriodSignal — Период, анализирующийся для расчета сигнальной линии.
  • SignalMA — Метод скользящей средней, использующийся для расчета сигнальной линии.
  • DeltaMomentum — Дистанция между двумя пунктами, которая используется для расчета моментума.
  • PeriodMomentum — Период, анализирующийся для вычисления скользящей средней моментума (сглаживания моментума).
  • MomentumMA — Метод скользящей средней, использующийся для вычисления сглаженного моментума.
  • AlarmZeroCrossover — Включение/выключение оповещения для MACD 0-пересечения.
  • AlarmMomentumReverse — Включение/выключение оповещения для разворота моментума.

neskk-macd-graph

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/13947

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