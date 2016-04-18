Instant Execution

und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Ansichten:
823
Rating:
-
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
- Sie können manuell über einen Button alle Orders schließen, die im Gewinn sind.
- Orders werden auch automatisch über Take Profit oder Trailingstop geschlossen.
Eigenschaften:
- Button für das Schließen aller Orders mit einer bestimmten Magic Number.
- Button für Buy oder Sell Orders.
- Button für das Schließen aller Orders die im Gewinn sind und eine bestimmte "Magic Number" haben.
- Trailing Process über Parameter.
- Trailing Step (Dieses Trailing wird ausgeführt nachdem der Trailing-Start ausgeführt wurde).
- Verstecktes TP/SL.
"Try hard to be a confident trader"
