Custom Bollinger Bands - MetaTrader 4のためのインディケータ
- 発行者:
- Achmad F. Ibrahim
- ビュー:
- 2292
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
実際の制作者：
元のソースコードはMetaQuotes Software社のBands.mq4というファイルから取得されました。
選択可能な移動平均線の方式や適用できる価格などを持つボリンジャーバンド
選択可能な移動平均線の方式:
- 単純移動平均
- 指数移動平均
- 平滑移動平均
- 線形加重移動平均
- 終値
- 始値
- 高値
- 安値
- 中央値
- 代表値
- 加重終値
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/13893
エクセルで統計データ分析を行うために使えるヒートマップを軸にしたCSV形式のデータヒストリアン
このスクリプトにより、取引履歴を含むCSVファイルがダウンロードできます。CSVファイルをエクセルに変換して、ヒートマップを使って分析ができます。Master Tools
マネーマネジメント/ ピボットポイント/ デイリーオープン/ サポート・レジスタンスレベル/ グリッド/ 設定情報/ トレンドインディケータ
MT4から口座への接続(MT4 Build 880でテストが行われた)
MT4から口座へ接続させるMQL4ライブラリです。Basic Trailing Stop
新規トレール注文を追加させるサンプルです。