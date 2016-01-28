コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Custom Bollinger Bands - MetaTrader 4のためのインディケータ

MetaQuotes Software Corp. | Japanese English Русский Deutsch
発行者:
Achmad F. Ibrahim
ビュー:
2292
評価:
(32)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の制作者：

元のソースコードはMetaQuotes Software社のBands.mq4というファイルから取得されました。

選択可能な移動平均線の方式や適用できる価格などを持つボリンジャーバンド

選択可能な移動平均線の方式:

  • 単純移動平均
  • 指数移動平均
  • 平滑移動平均
  • 線形加重移動平均
適用できる価格のバリアント：

  • 終値
  • 始値
  • 高値
  • 安値
  • 中央値
  • 代表値
  • 加重終値

入力引数

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/13893

エクセルで統計データ分析を行うために使えるヒートマップを軸にしたCSV形式のデータヒストリアン エクセルで統計データ分析を行うために使えるヒートマップを軸にしたCSV形式のデータヒストリアン

このスクリプトにより、取引履歴を含むCSVファイルがダウンロードできます。CSVファイルをエクセルに変換して、ヒートマップを使って分析ができます。

Master Tools Master Tools

マネーマネジメント/ ピボットポイント/ デイリーオープン/ サポート・レジスタンスレベル/ グリッド/ 設定情報/ トレンドインディケータ

MT4から口座への接続(MT4 Build 880でテストが行われた) MT4から口座への接続(MT4 Build 880でテストが行われた)

MT4から口座へ接続させるMQL4ライブラリです。

Basic Trailing Stop Basic Trailing Stop

新規トレール注文を追加させるサンプルです。