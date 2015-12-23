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Custom Bollinger Bands - индикатор для MetaTrader 4
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Реальный автор:
Оригинальный код — от Bands.mq4 из MetaQuotes Software Corp.
Полосы Боллинджера с возможностью выбора метода скользящей средней и приложенной ценой.
Доступные методы скользящей средней:
- Простая
- Экспоненциальная
- Сглаженная
- Линейно-взвешенная
- Цена закрытия
- Цена открытия
- Максимальная цена
- Минимальная цена
- Средняя цена
- Типичная цена
- Средневзвешенная цена
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/13893
Cкрипт создает файл .CSV с историей ваших ордеров. Его можно импортировать в Excel и анализировать с использованием тепловой карты.Master Tools
Управление капиталом/ Точка разворота/ Дневное открытие/ Уровни поддержки и сопротивления/ Сетка/ Информация обо всех настройках/ Индикатор тенденций
Библиотека MQL4, которая позволяет программное подключение к торговому счету в MetaTrader 4 (билды 880+).CCI on Step Channel
Эта версия индикатора CCI использует среднюю линию Step Channel Indicator (индикатора шагового канала).