Cкрипт создает файл .CSV с историей ваших ордеров. Его можно импортировать в Excel и анализировать с использованием тепловой карты.

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