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Индикаторы

Custom Bollinger Bands - индикатор для MetaTrader 4

MetaQuotes Software Corp. | Russian English Deutsch 日本語
Опубликовал:
Achmad F. Ibrahim
Achmad F. Ibrahim

Achmad F. Ibrahim

1 код 1 тема
Просмотров:
5059
Рейтинг:
(32)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

Оригинальный код — от Bands.mq4 из MetaQuotes Software Corp.

Полосы Боллинджера с возможностью выбора метода скользящей средней и приложенной ценой.

Доступные методы скользящей средней:

  • Простая
  • Экспоненциальная
  • Сглаженная
  • Линейно-взвешенная
Возможные варианты приложенной цены:

  • Цена закрытия
  • Цена открытия
  • Максимальная цена
  • Минимальная цена
  • Средняя цена
  • Типичная цена
  • Средневзвешенная цена

Входные параметры

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/13893

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