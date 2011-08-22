Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Индекс вариации - индикатор для MetaTrader 5
- Опубликовал:
- Nikolay Kositsin
- Просмотров:
- 6255
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
Индекс вариации показывает, что преобладает во временном ряду - трендовая или флетовая составляющая, или же ряд ведет себя случайно.
В настоящее время наиболее популярными представителями фрактальных временных функций являются финансовые временные ряды. Фрактальная структура этих рядов хорошо известна и, по словам Мандельброта, есть "переформулировка известной рыночной поговорки, что движения акций или валют вполне похожи, независимо от масштаба времени и цены. Наблюдатель не может сказать по внешнему виду графика, относятся ли данные к недельным, дневным или же часовым изменениям" [1].
Для определения фрактальной размерности обычно вычисляют показатель Херста [2]. Однако для надежного вычисления этого показателя требуется большой объем данных (~10^3), что слишком много по сравнению с продолжительностью торгуемых трендов. Авторами [1] вводится новая фрактальная характеристика - индекс вариации (m), тесно связанного с обычной фрактальной размерностью.
В отличие от показателя Херста для определения индекса вариации требуется данных на два порядка меньше. Это приводит к возможности использовать его в качестве локальной характеристики, определяющей динамику ценового ряда. При этом случай m<0.5 может быть интерпретирован как тренд, а случай m>0.5 - как флэт.
Предлагаемый индикатор вычисляет индекс вариации на предшествующем интервале длины 2^n. Параметр n задается пользователем.
Общие правила применения индикатора следующие:
- Значение индикатора ниже 0.5 означает трендовое состояние рынка;
- Экстремально низкое значение часто предшествует концу (коррекции) текущего тренда;
- Значение индикатора выше 0.5 означает флэтовое состояние рынка;
- Экстремально высокое значение часто предшествует началу значительных трендов;
- Значение индикатора в районе 0.5 означает неопределенное состояние рынка.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 06.10.2008.
Литература
- M.M. Dubovikov et al, Dimension of the Minimal Cover and Local Analysis of Fractal Time Series, 2004.
- Edgar E. Peters, Fractal Market Analysis. Applying Chaos Theory to Investment and Economics, John Wiley & Sons, 2003.
Эдгар Петерс, Фрактальный анализ финансовых рынков. Применение теории Хаоса в инвестициях и экономике, Интернет-трейдинг, 2004 г.
Индикатор пяти уровней Тироне (Tirone Levels), представляющих собой уровни поддержки и сопротивления, основанные на торговом диапазоне за определенный период времени.Три уровня Тироне
Индикатор трех уровней Тироне (Tirone Levels), представляющих собой уровни поддержки и сопротивления, основанные на торговом диапазоне за определенный период времени.
Этот индикатор помогает составить картину о направлении движения рынка в будущем. Информация, ставшая доступной в ходе предыдущего дня, используется для вычисления опорных точек малого тренда текущего дня.LeManSignal
Индикатор показывает моменты входа в рынок цветными точками. Само положение сигнальной точки может служить уровнем для установки защитного уровня Stop Loss или новой позиции Trailing Stop.