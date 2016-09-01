CodeBaseKategorien
Indikatoren

ForecastOscilator_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Ansichten:
731
Rating:
(13)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Der Indikator ForecastOscilator mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Die Periode des Indikatorscharts  (Timeframe)

ДFür die Arbeit des Indikators muss der Indikator ForecastOscilator.mq5. im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.

in Abb.1. Der Indikator ForecastOscilator_HTF

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13660

