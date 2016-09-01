CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

DonchianChannels_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
891
Rating:
(25)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Indikator DonchianChannels mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Die Periode des Indikatorscharts  (Timeframe)

Für die Arbeit des Indikators muss der Indikator DonchianChannels.mq5. im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.

in Abb.1. Der Indikator DonchianChannels_HTF

in Abb.1. Der Indikator DonchianChannels_HTF

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13646

FractalChannel_HTF FractalChannel_HTF

Der Indikator FractalChannel mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

Exp_FractalAMA_MBK Exp_FractalAMA_MBK

Der Experte Exp_FractalAMA_MBK wurde aufgrund der Signalen des semaphoren Signal-Indikators FractalAMA_MBK gebaut.

Flat-Trend_HTF Flat-Trend_HTF

Der Indikator Flat-Trend mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

Flat_HTF Flat_HTF

Der Indikator Flat mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.