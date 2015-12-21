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RSI EA - эксперт для MetaTrader 4
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Работа советника основывается на уровнях перекупленности и перепроданности.
Советник будет покупать, когда индикатор RSI входит в зону перепроданности, и продавать при вхождении RSI в зону перекупленности.
Обновление (2015.09.28):
- Добавлен Трейлинг Стоп.
- Трейлинг Стоп будет активен только если TrailingStop>0.
input double TrailingStop=0;
input bool OpenBUY=True; input bool OpenSELL=True; input bool CloseBySignal=True;
- OpenBUY, OpenSELL — теперь вы можете установить настройки или только на покупку, или только на продажу, или на оба действия.
- CloseBySignal — вы должны установить Стоп Лосс или Тейк Профит, если ClosebySignal = false.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/13625
Индикатор показывает линии тренда или каналы с использованием индикатора BSI (индикатора силы отскока).Personal Assistant
Personal Assistant предоставляет ключевую информацию для принятия инвестиционных решений и исполняет ваши ордера.
Советник, основанный на индикаторе RSI. В новой версии добавлены МА и мартингейл.Support Resistance - Tools
Позволяет легко создавать горизонтальные линии нажатием клавиши 1, выбирать цвета линий поддержки и сопротивления. Индикатор автоматически меняет цвет, если линия пересекается. Есть возможность отправки алерта при пересечении линии. Вы можете увидеть историю линий поддержки и сопротивления.