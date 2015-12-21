CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

RSI EA - эксперт для MetaTrader 4

Siti Latifah
Siti Latifah

Siti Latifah

4.8 (306)
Mql4 / Mql5 programmer (EA,Indicator,Scripts)
Experience in forex for 15 more years
3 продукта 8 кодов 5 тем 207 комментариев
| Russian English Deutsch 日本語
Просмотров:
7248
Рейтинг:
(66)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Работа советника основывается на уровнях перекупленности и перепроданности.

Советник будет покупать, когда индикатор RSI входит в зону перепроданности, и продавать при вхождении RSI в зону перекупленности.

Обновление (2015.09.28):

  • Добавлен Трейлинг Стоп.
  • Трейлинг Стоп будет активен только если TrailingStop>0.
    input double   TrailingStop=0;
Update (2015.09.09):
input bool   OpenBUY=True;
input bool   OpenSELL=True;
input bool   CloseBySignal=True;
  • OpenBUY, OpenSELL — теперь вы можете установить настройки или только на покупку, или только на продажу, или на оба действия.
  • CloseBySignal — вы должны установить Стоп Лосс или Тейк Профит, если ClosebySignal = false.

Результаты тестирования на исторических данных

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/13625

BSI Trend and Channel BSI Trend and Channel

Индикатор показывает линии тренда или каналы с использованием индикатора BSI (индикатора силы отскока).

Personal Assistant Personal Assistant

Personal Assistant предоставляет ключевую информацию для принятия инвестиционных решений и исполняет ваши ордера.

RSI_Expert_v2.0 RSI_Expert_v2.0

Советник, основанный на индикаторе RSI. В новой версии добавлены МА и мартингейл.

Support Resistance - Tools Support Resistance - Tools

Позволяет легко создавать горизонтальные линии нажатием клавиши 1, выбирать цвета линий поддержки и сопротивления. Индикатор автоматически меняет цвет, если линия пересекается. Есть возможность отправки алерта при пересечении линии. Вы можете увидеть историю линий поддержки и сопротивления.