Personal Assistant предоставляет ключевую информацию для принятия инвестиционных решений и исполняет ваши ордера.

Индикатор показывает линии тренда или каналы с использованием индикатора BSI (индикатора силы отскока).

Советник, основанный на индикаторе RSI. В новой версии добавлены МА и мартингейл.

Позволяет легко создавать горизонтальные линии нажатием клавиши 1, выбирать цвета линий поддержки и сопротивления. Индикатор автоматически меняет цвет, если линия пересекается. Есть возможность отправки алерта при пересечении линии. Вы можете увидеть историю линий поддержки и сопротивления.