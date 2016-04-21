Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
DXWeekSnR - Indikator für den MetaTrader 4
Veröffentlicht:
Siti Latifah
Ansichten:
1033
Rating:
-
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Indikator für Unterstützungs- und Widerstandszonen, basierend auf "Open Close High Low Weekly Candle".
Eintrag auf H4 oder D1.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/13560
