Indikatoren

DXWeekSnR - Indikator für den MetaTrader 4

dXerof
Veröffentlicht:
Siti Latifah
Ansichten:
1033
Rating:
(19)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Indikator für Unterstützungs- und Widerstandszonen, basierend auf "Open Close High Low Weekly Candle".

Eintrag auf H4 oder D1.

DXWeekSnR

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/13560

