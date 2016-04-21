Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
PriceHistogram Channel - Indikator für den MetaTrader 4
Dieser Indikator zeigt Kanäle im Preishistogramm.
Anzeige:
- red line — Oben im Histogramm;
- dot area — Da wo 60% der Handlungen stattfinden;
- dash line area — wo 90 % Handel stattfinden;
- blue lines — andere Höhepunkte (1-3 line).
Mit Preishistogram:
Einstellungen:
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/13585
