PriceHistogram Channel - Indikator für den MetaTrader 4

Dieser Indikator zeigt Kanäle im Preishistogramm.

  • red line — Oben im Histogramm;
  • dot area — Da wo 60% der Handlungen stattfinden;
  • dash line area — wo 90 % Handel stattfinden;
  • blue lines — andere Höhepunkte (1-3 line).

price histgram channel

Mit Preishistogram:

Einstellungen:

PriceHistogram Channel Einstellungen

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/13585

