PriceHistogram OnClick Event - Indikator für den MetaTrader 4
- 932
Dieser Indikator zeigt vier Preis Histogramme, wenn ein Click-Ereignis ausgelöst wird.
Ich habe es für die Prüfung zum Zeitpunkt der Entwicklung gemacht, aber es wurde geteilt.
Updates (30/07/2015):
v 1.01
- Fehler ausgebessert, die InpCalcTime funktionierte nicht.
- Die BinRangeScale von 6 auf 4 geändert.
v 1.02
- Ein großer Fehler wurde gefunden. Benutzen Sie bitte diesen hier.
davor: calc_histgram(lt_vh,lt_vhZO,m30high,m30low,m30vol,offset,limit,InpBinRange*8,lt_period); calc_histgram(mt_vh,mt_vhZO,m30high,m30low,m30vol,offset,limit,InpBinRange*8,mt_period); danach: calc_histgram(lt_vh,lt_vhZO,m30high,m30low,m30vol,offset,limit,InpBinRange*BinRangeScale,lt_period); calc_histgram(mt_vh,mt_vhZO,m30high,m30low,m30vol,offset,limit,InpBinRange*BinRangeScale,mt_period); ... es war mein dummer Fehler.
Anzeige:
- Rot — D1 Histogramm (Verwendung M5 Zeitrahmen).
- Gold – kurzfristiges Histogramm (Verwendung M5 Zeitrahmen).
- Rosa — mittelfristiges Histogramm (Verwendung M30 Zeitrahmen).
- Blau — langfristiges Histogramm (Verwendung M30 Zeitrahmen).
Dies ist die neue Version (v1.02)
Dies ist die alte Version (v1.00)
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/13540
