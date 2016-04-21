CodeBaseKategorien
PriceHistogram OnClick Event - Indikator für den MetaTrader 4

fxborg | German English Русский 日本語
Ansichten:
932
Rating:
(20)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Dieser Indikator zeigt vier Preis Histogramme, wenn ein Click-Ereignis ausgelöst wird.

Ich habe es für die Prüfung zum Zeitpunkt der Entwicklung gemacht, aber es wurde geteilt.

Updates (30/07/2015):

v 1.01

  • Fehler ausgebessert, die InpCalcTime funktionierte nicht.
  • Die BinRangeScale von 6 auf 4 geändert.

v 1.02

  • Ein großer Fehler wurde gefunden. Benutzen Sie bitte diesen hier.
davor:
   calc_histgram(lt_vh,lt_vhZO,m30high,m30low,m30vol,offset,limit,InpBinRange*8,lt_period);
   calc_histgram(mt_vh,mt_vhZO,m30high,m30low,m30vol,offset,limit,InpBinRange*8,mt_period);

danach:
   calc_histgram(lt_vh,lt_vhZO,m30high,m30low,m30vol,offset,limit,InpBinRange*BinRangeScale,lt_period);
   calc_histgram(mt_vh,mt_vhZO,m30high,m30low,m30vol,offset,limit,InpBinRange*BinRangeScale,mt_period);

... es war mein dummer Fehler.

Anzeige:

  • Rot — D1 Histogramm (Verwendung M5 Zeitrahmen).
  • Gold – kurzfristiges Histogramm (Verwendung M5 Zeitrahmen).
  • Rosa — mittelfristiges Histogramm (Verwendung M30 Zeitrahmen).
  • Blau — langfristiges Histogramm (Verwendung M30 Zeitrahmen).

Dies ist die neue Version (v1.02)

Price Histogram On Click v1.02

Dies ist die alte Version (v1.00)

PriceHistogram OnClick

Einstellungen:

PriceHistogram OnClick Einstellungen

