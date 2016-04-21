Dieser Indikator zeigt vier Preis Histogramme, wenn ein Click-Ereignis ausgelöst wird.

Ich habe es für die Prüfung zum Zeitpunkt der Entwicklung gemacht, aber es wurde geteilt.

Updates (30/07/2015):

v 1.01

Fehler ausgebessert, die InpCalcTime funktionierte nicht.

Die BinRangeScale von 6 auf 4 geändert.

v 1.02

Ein großer Fehler wurde gefunden. Benutzen Sie bitte diesen hier.

davor: calc_histgram(lt_vh,lt_vhZO,m30high,m30low,m30vol,offset,limit,InpBinRange* 8 ,lt_period); calc_histgram(mt_vh,mt_vhZO,m30high,m30low,m30vol,offset,limit,InpBinRange* 8 ,mt_period); danach: calc_histgram(lt_vh,lt_vhZO,m30high,m30low,m30vol,offset,limit,InpBinRange*BinRangeScale,lt_period); calc_histgram(mt_vh,mt_vhZO,m30high,m30low,m30vol,offset,limit,InpBinRange*BinRangeScale,mt_period); ... es war mein dummer Fehler.



Anzeige:

Rot — D1 Histogramm (Verwendung M5 Zeitrahmen).

Gold – kurzfristiges Histogramm (Verwendung M5 Zeitrahmen).

Rosa — mittelfristiges Histogramm (Verwendung M30 Zeitrahmen).

Blau — langfristiges Histogramm (Verwendung M30 Zeitrahmen).

Dies ist die neue Version (v1.02)

Dies ist die alte Version (v1.00)

Einstellungen: