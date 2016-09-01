CodeBaseKategorien
Indikatoren

ColorXXDPO_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
749
(17)
colorxxdpo.mq5 (9.6 KB) ansehen
colorxxdpo_htf.mq5 (9.68 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
Der Indikator ColorXXDPO mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Die Periode des Indikatorscharts  (Timeframe)

Für die Arbeit des Indikators muss der Indikator ColorXXDPO.mq5 im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.

in Abb.1. Der Indikator ColorXXDPO_HTF

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13512

