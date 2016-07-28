CodeBaseKategorien
Indikatoren

CyberCycle_Cloud_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Der CyberCycle Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Indikator Chart Periode (TimeFrame)

Der Indikator benötigt die CyberCycle.mq5 Indikator Datei. Kopieren sie sie nach <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.

Abb.1. Der CyberCycle_Cloud_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13503

