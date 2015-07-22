Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
ColorSchaffMomentumTrendCycleCandle - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1809
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор ColorSchaffMomentumTrendCycle в свечном виде. Свечки получаются от обработки алгоритмом ColorSchaffMomentumTrendCycle соответствующих ценовых таймсерий.
Во многих ситуациях для анализа подобный подход может оказаться более информативным.
Для корректной работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора ColorSchaffMomentumTrendCycle.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Рис.1. Индикатор ColorSchaffMomentumTrendCycleCandle
Индикатор ColorSchaffTrendCycle в свечном виде.Exp_ColorSchaffWPRTrendCycle
Эксперт Exp_ColorSchaffWPRTrendCycle построен на основе изменения положения осциллятора ColorSchaffWPRTrendCycle относительно уровней перекупленности и перепроданности.
Индикатор ColorSchaffRSITrendCycle в свечном виде.ColorSchaffTriXTrendCycleCandle
Индикатор ColorSchaffTriXTrendCycleCandle в свечном виде.