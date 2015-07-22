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Индикаторы

ColorSchaffMomentumTrendCycleCandle - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1809
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор ColorSchaffMomentumTrendCycle в свечном виде. Свечки получаются от обработки алгоритмом ColorSchaffMomentumTrendCycle соответствующих ценовых таймсерий.

Во многих ситуациях для анализа подобный подход может оказаться более информативным.

Для корректной работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора ColorSchaffMomentumTrendCycle.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Рис.1. Индикатор ColorSchaffMomentumTrendCycleCandle

Рис.1. Индикатор ColorSchaffMomentumTrendCycleCandle

ColorSchaffTrendCycleCandle ColorSchaffTrendCycleCandle

Индикатор ColorSchaffTrendCycle в свечном виде.

Exp_ColorSchaffWPRTrendCycle Exp_ColorSchaffWPRTrendCycle

Эксперт Exp_ColorSchaffWPRTrendCycle построен на основе изменения положения осциллятора ColorSchaffWPRTrendCycle относительно уровней перекупленности и перепроданности.

ColorSchaffRSITrendCycleCandle ColorSchaffRSITrendCycleCandle

Индикатор ColorSchaffRSITrendCycle в свечном виде.

ColorSchaffTriXTrendCycleCandle ColorSchaffTriXTrendCycleCandle

Индикатор ColorSchaffTriXTrendCycleCandle в свечном виде.