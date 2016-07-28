Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Cronex_Impulse_MACD_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
Der Cronex_Impulse_MACD Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Indikator Chart Periode (TimeFrame)
Der Indikator benötigt die Cronex_Impulse_MACD.mq5 Indikator Datei. Kopieren sie sie nach <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.
Abb.1. Der Cronex_Impulse_MACD_HTF Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13504
CyberCycle_Cloud_HTF
Der CyberCycle Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.ColorSchaffMomentumTrendCycleCandle
Der ColorSchaffMomentumTrendCycle Indikator implementiert als eine Folge von Kerzen.