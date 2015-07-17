Советник MAVA-XonaX основан на скользящих средних, построенных по ценам открытия и закрытия.

Наложим на 4-часовой график EURUSD четыре индикатора МА с периодом 6. Один построен по ценам открытия МАоткр, второй — по ценам закрытия МАзакр. Это сигнальные индикаторы. Третий по построен по цене максимумов МАмакс и последний — по цене минимумов МАмин.

Когда тренд нижний, цена открытия свечей выше, чем цена закрытия, и значит, скользящая средняя, построенная по ценам открытия, будет выше и наоборот. Таким образом, будем покупать, если МАзакр пересечет МАоткр снизу вверх, и продавать, как только МАоткр окажется выше МАзакр.

Чтобы по полной использовать индикатор МА, тейк-профит будем ставить как средний разброс цен за рассматриваемый период, который найдем по формуле МАмакс – МАмин. Стоп-лосс для продажи: 2*(МАмакс – МАоткр), стоп-лосс для покупки, соответственно: 2*(MAзакр – МАмин).

Советник тестировался на периоде 20.02.2015 – 16.07.2015.

Результаты тестирования: