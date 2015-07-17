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Советники

MAVA-XonaX - эксперт для MetaTrader 4

Bakhytzhan Abzalbekov
Bakhytzhan Abzalbekov

Bakhytzhan Abzalbekov

5 (3)
3 кода 65 комментариев
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Советник MAVA-XonaX основан на скользящих средних, построенных по ценам открытия и закрытия.

Наложим на 4-часовой график EURUSD четыре индикатора МА с периодом 6. Один построен по ценам открытия МАоткр, второй — по ценам закрытия МАзакр. Это сигнальные индикаторы. Третий по построен по цене максимумов МАмакс и последний — по цене минимумов МАмин.

Когда тренд нижний, цена открытия свечей выше, чем цена закрытия, и значит, скользящая средняя, построенная по ценам открытия, будет выше и наоборот. Таким образом, будем покупать, если МАзакр пересечет МАоткр снизу вверх, и продавать, как только МАоткр окажется выше МАзакр.

Чтобы по полной использовать индикатор МА, тейк-профит будем ставить как средний разброс цен за рассматриваемый период, который найдем по формуле МАмакс – МАмин. Стоп-лосс для продажи: 2*(МАмакс – МАоткр), стоп-лосс для покупки, соответственно: 2*(MAзакр – МАмин).

Советник тестировался на периоде 20.02.2015 – 16.07.2015.

Результаты тестирования:

Универсальный индикатор тренда Универсальный индикатор тренда

Указывает направление тренда для нескольких валютных пар на текущем таймфрейме.

Линия трех свечей Стоуэлла Линия трех свечей Стоуэлла

Индикатор строит на правом краю графика два паттерна Стоуэлла: верхний и нижний.

DayATR DayATR

Индикатор Average True Range, в котором период индикатора автоматически рассчитывается по количеству баров текущего дня.

DayBB DayBB

Индикатор Bollinger Bands, в котором период индикатора автоматически рассчитывается по количеству баров текущего дня.