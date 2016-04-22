CodeBaseKategorien
DayBB - Indikator für den MetaTrader 4

Mikhail Sergeev | German English Русский 日本語 Português
834
(11)
DayBB ist ein "Bollinger Bands" Indikator, bei dem die Indikator-Periode automatisch, über die Anzahl der Balken des aktuellen Tages, berechnet wird.

Zeitrahmen: M1-D1. Bei der ersten Lauf benötigt der Indikator einige Zeit für die Berechnung.

Empfehlungen:

  • Verwenden Sie ihn für Entscheidungen während des Intraday-Handels.

