Der ColorSchaffRSITrendCycle Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

Der ColorSchaffRVITrendCycle Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

Der ColorSchaffWPRTrendCycle Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

Der Exp_ColorSchaffMFITrendCycle Expert Advisor basiert auf der Änderung der Position des ColorSchaffMFITrendCycle Oszillators relativ zu den Überkauft- und Überverkauftlevels.