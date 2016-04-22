Guppy Long and Short

Dieser Indikator wurde von Daryl Guppy entwickelt. Er besteht aus 6 EMAs mit 3, 5, 8, 10, 12 und 15 Perioden, die Ihnen die Richtung und die Stärke des kurzfristigen Trends angeben, dem Spekulationstrend. Es nutzt die Kombination von weiteren sechs EMAs um die Richtung und die Stärke der langfristigen Trends zu ermitteln, die Trends für große Investments. Diese Gruppe von EMAs sind von 30, 35, 40, 45, 50, 60 Perioden, so wie Daryl Guppy es vorgab und für den täglichen Zeitrahmen. Dieser Indikator wurde erschaffen für Analyse und Handel auf dem täglichen Zeitrahmen aber andere Zeitrahmen wie M15 oder H1 können auch verwendet werden.

Ich habe diese Indikatoren so geändert, dass Sie nun den Typ des Moving Average, den Zeitraum und den angewandte Preis ändern können, d.h.: "high", "low", "open", "close", "typical" und "weighted" Preise der Kerzen. Sie können es auf Ihre eigenen Gegebenheiten Zanpassen um in Ihrem Zeitrahmen zu handeln, so das Sie sich Frei fühlen können den Indikator auf kleine Marktänderungen anzupassen

Beide Gruppen von EMAs können verwendet werden, um die Vereinbarung oder die Uneinigkeit der beiden Arten von Händlern zu messen: Investoren und Spekulanten. Dies gibt Ihnen ein besseres Verständnis dieses Kampfes zwischen ihnen und der Möglichkeit der bessere Einstiege zugunsten des aktuellen Trends oder bevorstehenden Veränderungen.

Sie können hier nachschlagen wie dieser zu benutzen ist:

Ich muss sagen, dass wenn die beiden Gruppen von EMAs parallel und dicht beieinander sind, sowohl untereinander als auch zwischen den Gruppen, Investoren und Spekulanten sind sich weitgehend einig und eine große Bewegung ist nahe. Wie ich in "Market Wizards" gelesen habe, ist es wie wenn in der Vergangenheit in einer sehr überfüllt Wallstreet Zimmer durch Schweigen mit bewegungslos Preisen und ein wenig Zeit nach ergriffen wurde, eine Wild bewegen darauf gemacht, dass Menschen euphorisch wenden.

Ich muss sagen, dass ich kein Programmierer bin, habe ich diesen Indikator nur für mich gemacht und jetzt möchte ich diesen teilen.

In dieser zweiten Version habe ich die Möglichkeit der Verschiebung der gleitenden Durchschnitte, wie mir "file45" empfahl, hinzugefügt.