und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Daily Balance Sheet - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 891
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Mit diesem Indikator können Sie Ihr finanzielle Gleichgewicht planen. Sie brauchen auch keine Berechnung des wöchentlichen oder monatlichen Handelsvolumen um den Rabatt zu schätzen den Sie von Ihrem IB erhalten . Alles sehen Sie sofort in Ihrem Diagramm. Keine mehr Mühe mehr.
Dieser tägliche Bilanzindikator soll den jährlichen Bilanz -Indikator ergänzen.
die Gelbe Farbe ist die Samstagsfarbe. In diesem Reiter können wir sehen, die insgesamt pro Handel, Band, Gewinn, Verlust und Akkumulation.
Eingabeparameter:
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/13212
Offenbart den Abstand vom aktuellen Preis bis einem Durchbruch der kürzlich eingestellten Unterstützungs- oder Widerstandsebenen.Placing Stop Orders Grid
Das Skript bestimmt den Preis zum Zeitpunkt des Chart, auf dem es läuft und platziert eine Raster mit Aufträgen
Der Indikator zeigt Kapital und - Kontostandsdiagramme an.Super Trend
Der "Super Trend" Indikator bestimmt nicht nur die Trendrichtung, sondern hilft auch Elliott-Wellen zu erkennen.