С настройками по умолчанию индикатор строит две линии: кривую баланса и кривую средств текущего торгового счета. Дополнительно можно отобразить уровень задействованной маржи (в виде гистограммы) и свободных средств (дополнительная линия), чтобы оценить агрессивность торговли на различных участках торговой истории. В углу графика выводится торговая статистика: доходность за день, месяц, год или весь период торговли, максимальная просадка (в деньгах и в процентах), а также показатели profit factor и recovery factor. Используя параметры времени можно ограничить область графика для анализа определенного интервала торговой истории.

Индикатор является модернизацией популярного индикатора Equity. Автор оригинальной версии: Igor Korepin. В данной модернизации индикатор корректно работает со всеми инструментами, в частности, с нестандартными тикерами, с суффиксами и префиксами, которые бывают у некоторых брокеров, а также с CFD контрактами для акций, металлов, фьючерсов, индексов, учитывается хеджированная маржа на истории, отображается количество одновременных ордеров на истории, снято требование обязательной полностью загруженной торговой истории (входящий баланс рассчитывается от текущего баланса вычитанием доступных в истории ордеров), показатель доходности рассчитывается интервальным методом как произведение доходностей между балансовыми операциями (приближенно к методикам MQL5 и myfxbook), доступны возможности экспорта/импорта торговой истории через текстовые файлы (формат максимально приближен к торговому отчету терминала MT4).





Параметры индикатора

Only_Trading — учет только торговых операций, исключая балансовые (пополнение, вывод, корректировки);

— учет только торговых операций, исключая балансовые (пополнение, вывод, корректировки); Only_Current — учет ордеров только по текущему инструменту графика;

— учет ордеров только по текущему инструменту графика; Only_Buys — учет только ордеров на покупку;

— учет только ордеров на покупку; Only_Sells — учет только ордеров на продажу;

— учет только ордеров на продажу; Only_Magics — учет ордеров только с magic numbers указанными в диапазоне (включительно);

— учет ордеров только с magic numbers указанными в диапазоне (включительно); Magic_From — первый magic number диапазона выборки;

— первый magic number диапазона выборки; Magic_To — последний magic number диапазона выборки;

— последний magic number диапазона выборки; Only_Symbols — учет ордеров только с указанными тикерами (перечисление через любой разделитель);

— учет ордеров только с указанными тикерами (перечисление через любой разделитель); Only_Comment — учет ордеров только с указанной подстрокой в поле комментария;

— учет ордеров только с указанной подстрокой в поле комментария;

Draw_Begin — время начала отрисовки графика (левая граница интервала);

— время начала отрисовки графика (левая граница интервала); Draw_End — время конца отрисовки графика (правая граница интервала);

— время конца отрисовки графика (правая граница интервала); Report_Period — период расчета доходности: за день, неделю, месяц, квартал, полугодие, год, всю историю;

— период расчета доходности: за день, неделю, месяц, квартал, полугодие, год, всю историю;

Equity_Min_Alert — если средства опустятся ниже этого уровня то сработает сигнализация;

— если средства опустятся ниже этого уровня то сработает сигнализация; Equity_Max_Alert — если средства поднимутся выше этого уровня то сработает сигнализация;

— если средства поднимутся выше этого уровня то сработает сигнализация; Push_Alerts — отправление сигнальных сообщений на мобильные устройства;

— отправление сигнальных сообщений на мобильные устройства;

Show_Equity — отображение линии средств;

— отображение линии средств; Show_Balance — отображение линии баланса;

— отображение линии баланса; Show_Margin — отображение гистограммы задействованной маржи;

— отображение гистограммы задействованной маржи; Show_Free — отображение линии свободных средств;

— отображение линии свободных средств; Show_Orders — отображение гистограммы количества одновременных ордеров;

— отображение гистограммы количества одновременных ордеров; Show_Zero — отображение линии нулевого уровня;

— отображение линии нулевого уровня; Show_Info — отображение статистики (доходность, просадка, profit factor и recovery factor);

— отображение статистики (доходность, просадка, profit factor и recovery factor); Show_Verticals — отображение вертикальных линий для отметки неторговых операций;

— отображение вертикальных линий для отметки неторговых операций;

Text_Corner — опция в каком углу экрана отображать статистику;

— опция в каком углу экрана отображать статистику; Text_Color — цвет текста на графике;

— цвет текста на графике; Text_Font — шрифт текста на графике;

— шрифт текста на графике; Text_Size — размер текста на графике;

— размер текста на графике; Chart_Grid_Size — шаг сетки уровней для графика;

— шаг сетки уровней для графика; Write_Data_File — опция записи данных в текстовый файл (папка MQL4\Files, имя файла соответствует номеру счета);

— опция записи данных в текстовый файл (папка MQL4\Files, имя файла соответствует номеру счета); Export_History — опция для экспорта торговых данных в текстовый файл;

— опция для экспорта торговых данных в текстовый файл; Import_History — опция для импорта торговых данных из текстового файла;

— опция для импорта торговых данных из текстового файла; Hedge_Margin_Rate — процент маржи для хеджированных позиций (необходим для некоторых брокеров);

— процент маржи для хеджированных позиций (необходим для некоторых брокеров); FX_prefix — префикс для валютных пар (необходим для некоторых брокеров);

— префикс для валютных пар (необходим для некоторых брокеров); FX_postfix — суффикс для валютных пар (необходим для некоторых брокеров).





Особенности работы

При первом запуске график индикатора может искажаться, если история котировок по некоторым инструментам в этот момент не синхронизирована, в этом случае необходимо несколько раз переключить таймфреймы графика и дождаться синхронизации, либо загрузить историю принудительно по всем инструментам, открывая графики интересующих таймфреймов и удерживая кнопку HOME.

Индикатор использует доступную часть торговой истории, и если торговая история загружена не полностью, то индикатор не покажет более ранние периоды торговли, а чтобы загрузить торговую историю полностью, нужно выбрать пункт меню "Вся история" во вкладке "История Счета".

Отображаемая маржа учитывает хеджированные позиции, при этом используются свойство инструментов MODE_MARGINHEDGED, к сожалению, не удаётся точно рассчитать значение маржинальных требований, поэтому небольшое отклонение от показаний терминала является нормальным, также, некоторые брокеры забывают настроить свойство MODE_MARGINHEDGED, и для таких случаев можно использовать параметр Hedge_Margin_Rate - процент маржи для хеджированных позиций.

Расчет доходности выполняется интервальным методом по закрытым сделкам, по аналогии как это реализовано в сервисе MQL5 Сигналы, для этого торговая история разбивается на интервалы между балансовыми операциями, рассчитывается доходность на каждом интервале за закрытым позициям, и затем доходности всех интервалов перемножаются - это означает, что отображаемая доходность может отличаться от простого прироста баланса в процентах.

Расчет просадки выполняется по максимальному непрерывному снижению средств, при этом следует иметь в виду, что индикатор использует цены закрытия для расчета средств на истории, поэтому на младших таймфреймах величина просадки точнее чем на старших.

Сигналы-оповещения срабатывают по достижению кривой средств установленных значений (минимум и/или максимум).

Имеется возможность экспортировать торговую историю в текстовый файл (параметр Export_History) и затем импортировать эту торговую историю на другом терминале, подключенному к другому счету (параметр Import_History), это можно использовать для того чтобы сохранить свою торговую историю на будущее или поделиться торговой историей с кем-то, также можно сформировать текстовый файл импорта из любого торгового отчета путем несложных операций в MS EXCEL или в любом другом табличном редакторе, эта возможность может быть полезна, когда доступ к счету утерян, но сохранился торговый отчет.











