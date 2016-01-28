私たちのファンページに参加してください
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
Equity Chart - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 2233
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
人気のあるインディケータEquityの更新されたバージョン実際の制作者: Igor Korepin
こういうふうにインディケータEquityを更新した理由は、元のバージョンは不正確になる場合があるからです。 例えば、あるブローカーは接尾辞・接頭辞の付いたティッカーシンボルを使用することを考慮したほうがいいです。また、ある差金決済取引と先物取引には、不正確さが発生したことがあります。更新では取引の価値を評価する機能が追加されました。原概念は全く変更されませんでした。
デフォルト設定を使用すると、インディケータには以下の2本の線が表示されています。資金を示す線、残高の線その他にもマージンレベルまたは自由資金のレベルの表示を有効にすることができます。そのおかげで、取引の攻撃力を評価することができます。取引の統計: 1ヶ月の利益率、1年間の利益率、全期間の利益率、最大ドローダウン額、最大ドローダウン率、資産運用の効率、または回収率が含まれています。インディケータのパラメータ：
- Only_Trade — 取引操作だけを考慮する（増資を考慮せずに）
- Only_Magics — 指定されたマジックナンバーを持つ注文のみを考慮する
- Only_Symbols — 指定されたティッカーシンボルを持つ注文のみを考慮する
- Only_Comment — 指定されたコメントのサブラインを持つ注文のみを考慮する
- Only_Current — 指定された通貨ペアの注文だけを考慮する
- Only_Buys — 買い注文のみを考慮する
- Only_Sells — 売り注文のみを考慮する
- Show_Balance — 残高の線を表示する
- Show_Margin — マージンレベルを表示する
- Show_Free — 自由資金のレベルを表示する
- Show_Zero — ゼロレベルを表示する
- Show_Info — 統計の表示（利益率、最大ドローダウン率、資産運用の効率または回収率)
- Alert_Drawdown — 最大ドローダウンのシグナルレベル（％）
- Max_Drawdown — 最大ドローダウン最大値
- Current_Day — ドローダウンを日中のみチェックする
- Begin_Monitoring — ドローダウンチェックが始まる時間
- File_Write — テキストファイルへデータを書き込むオプション
- Draw_Begin — グラフの描画の開始
- Report_Period — 利益率が計算される期間
- Text_Corner — 統計の表示場所を設定するオプション
- FX_prefix — 通貨ペアの接頭辞
- FX_postfix — 通貨ペアの接尾辞
特徴:
最初にインディケータを起動するときに、グラフがいびつになる可能性があります。それは、通貨ペアの履歴が同期化されなかったからです。その場合、問題解決のために、時間軸を切り替える、または手動で最適化します。別の口座に切り替える場合、グラフは自動的にアップデートされます。
このインディケータが正確に機能するために、取引履歴が全くアップロードされる必要があります。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13242
Trades on price spikes around important financial announcements.PricePercentRange
Price(%)Range is the indicator for the MetaTrader 4, which calculates the price movement based on percentage High (Highest) and Low (Lowest) price on 100 bars.
インディケータSuper Trendは、トレンドの傾向、またはエリオット波動を表示します。Regression Сhannel
チャネルインディケータで、線形回帰チャネルを作成します。